البنك التجاري القطري يتكبد خسائر في الربع /3 مقابل أرباح قبل عام

الدوحة 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري ثالث أكبر المصارف القطرية من حيث الأصول في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أنه سجل صافي خسائر في الربع الثالث من العام مقارنة مع أرباح حققها قبل عام.

وسجل البنك صافي خسارة عائد للمساهمين قدره 1.38 مليون ريال (379016.75 دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول وفقا لحسابات رويترز التي استندت إلى بيانات مالية في غياب تفاصيل الأرباح الفصلية. يأتي هذا مقارنة مع أرباح بقيمة 275.93 مليون ريال حققها البنك في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحقق البنك صافي ربح فصليا قدره 281.7 مليون ريال.

ونمو الائتمان في قطر أحد القوي المحركة الرئيسية لنمو نشاط البنوك في السنوات الأخيرة في الوقت الذي تنفق فيه قطر على تطوير البنية التحتية قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

لكن من المتوقع أن تعرقل مستويات أكثر تواضعا من الإنفاق وسط انخفاض أسعار النفط أداء القطاع البنكي في 2016.

وعين البنك في الرابع من يوليو تموز جوزيف أبرهام كرئيس تنفيذي للبنك. وتولي أبرهام منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية (ايه.إن.زد) في جاكرتا منذ عام 2008.