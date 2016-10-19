مقدمة 1-البنك التجاري القطري يتكبد خسائر في الربع /3 مقابل أرباح قبل عام

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الدوحة/دبي 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري ثالث أكبر المصارف القطرية من حيث الأصول في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أنه سجل صافي خسائر في الربع الثالث من العام مقارنة مع أرباح حققها قبل عام حيث اضطر البنك لتجنيب المزيد من السيولة لتغطية الديون المتعثرة.

وتضيف النتائج -وهي الأولى منذ تعيين جوزيف أبرهام الرئيس التنفيذي لمجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية (ايه.إن.زد) في جاكرتا في منصب الرئيس التنفيذي للبنك- لموجة النتائج المخيبة للآمال بعد إعلان البنك تراجع الأرباح الفصلية على مدار أربعة فصول سابقة.

وذكر بيان مالي للبنك أنه سجل خسائر صافية عائدة للمساهمين قدرها 1.04 مليون ريال (285612 دولارا) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول. يأتي هذا مقارنة مع أرباح بقيمة 275.9 مليون ريال حققها البنك في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحقق البنك ربحا فصليا صافيا قدره 281.7 مليون ريال.

وكانت رويترز قد حسبت الإيرادات في وقت سابق استنادا إلى بيانات مالية لم تظهر تراجعا فصليا.

وتأثرت إيرادات البنك بسبب تضاعف مخصصات انخفاض القيمة لتغطية القروض المتعثرة إلى ثلاثة أمثالها تقريبا مع ارتفاع حجم القروض المتعثرة إلى 504.9 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 167.6 مليون ريال خلال نفس الفترة قبل عام.

وتحظى مستويات الاحتياطي في الخليج بمتابعة وثيقة مع تأثر البنوك في المنطقة بانخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد الأوسع نطاقا وهو ما فرض خفضا في الإنفاق الحكومي وإنفاق المستهلكين وأدى إلى عمليات تسريح عمالة في عدة قطاعات.