انخفاض صافي ربح صناعات قطر 28.9% في الربع/3

الدوحة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ذكرت شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة في بيان أن صافي ربحها في الربع الثالث نزل 28.9 في المئة في الربع الثالث من العام.

وأعلنت ثاني أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية نتائجها أمس الأحد وأشارت حسابات تومسون رويترز من واقع البيانات المالية للشركة إلى أن صافي الربح في الربع الثالث بلغ 759.7 مليون ريال.

وفي الفترة الموازية من العام الماضي بلغت أرباح الشركة 1.41 مليار ريال في حين توقع ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن تبلغ الأرباح الفصلية 996.6 مليون ريال.

وترتبط نتائج صناعات قطر بشكل وثيق بأسعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها تستخدم على نطاق واسع في قطاعات البناء والزراعة والصناعة والصناعات التحويلية.

وسجلت أرباح صناعات قطر انخفاضا في 11 ربعا من الفصول الثلاثة عشر السابقة.