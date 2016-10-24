نمو صافي ربح بنك قطر الدولي الإسلامي 2.2% في الربع/3

دبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حقق بنك قطر الدولي الإسلامي ثالث أكبر المصارف الإسلامية في قطر من حيث الأصول زيادة نسبتها 2.2 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنها البنك اليوم الاثنين.

وتشير حسابات رويترز إلى أن البنك حقق ربحا صافيا قدره 223.3 مليون ريال (61.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 218.4 مليون ريال قبل عام.

كان كيو.إن.بي للخدمات المالية يتوقع وصول الأرباح الصافية الفصلية للبنك إلى 221.8 مليون ريال.

وذكر قطر الدولي الإسلامي في بيان إلى البورصة أنه حقق ربحا صافيا بلغ 666.4 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفاعا من 656.5 مليون ريال قبل عام.