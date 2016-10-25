صافي ربح المتحدة للتنمية القطرية يقفز لأكثر من 3 أمثاله في الربع/3

دبي 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنتها الشركة المتحدة للتنمية القطرية اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربح الشركة العقارية لأكثر من ثلاثة أمثاله في الربع الثالث من العام.

وتشير حسابات رويترز إلى أن صافي الربح بلغ 119.2 مليون ريال (32.7 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 37.9 مليون قبل عام.

وذكرت الشركة المتحدة للتنمية في بيان إلى البورصة أن صافي ربحها بلغ 451 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام انخفاضا من 595 مليونا في الفترة المقابلة من 2015.