صافي ربح أعمال القطرية ينخفض 3.6% في الربع/3

دبي 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنتها شركة "أعمال" القطرية اليوم الأربعاء أن شركة الاستثمارات المتنوعة سجلت انخفاضا نسبته 3.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وأشارت حسابات رويترز إلى أن الشركة حققت ربحا صافيا بلغ 101.2 مليون ريال (27.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 105 ملايين ريال قبل عام.

وذكرت أعمال في بيان إلى البورصة أن أرباحها الصافية في أول تسعة أشهر من العام الحالي بلغت 356.8 مليون ريال ارتفاعا من 325.9 مليون قبل عام.