تراجع صافي ربح الخليج للخدمات القطرية 87% في الربع/3

الدوحة 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز بتراجع صافي ربح شركة الخليج الدولية للخدمات القطرية 87 بالمئة في الربع الثالث من العام.

بلغ صافي الربح 28.3 مليون ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 سبتمبر أيلول مقابل 216.9 مليون ريال قبل عام.

تستند حسابات رويترز إلى البيانات المالية للشركة في غياب مقارنة فصلية.

كانت كيو.ان.بي للخدمات المالية توقعت أن تبلغ أرباح الشركة 78.21 مليون ريال.