لمحة -سهم الخليج للخدمات القطرية يهبط بفعل نتائج دون التوقعات في الربع/3
0653 جمت -
* سهم شركة الخليج الدولية للخدمات في قطر يهبط 3.6 بالمئة إلى 32.50 ريال.
* نتائج أعمال الشركة أظهرت هبوط صافي ربحها 87 بالمئة في الربع الثالث من العام إلى 28.3 مليون ريال (7.8 مليون دولار). كانت كيو.إن.بي للخدمات المالية توقعت ربحا صافيا قدره 78.2 مليون ريال.
* السهم يواجه مستوى دعم فني عند 32.45-32.60 ريال وهي مستويات متدنية سجلها في أبريل نيسان ومايو أيار.
* مؤشر البورصة القطرية يرتفع 0.3 بالمئة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير مروة رشاد)
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