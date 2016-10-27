لمحة -سهم الخليج للخدمات القطرية يهبط بفعل نتائج دون التوقعات في الربع/3

* سهم شركة الخليج الدولية للخدمات في قطر يهبط 3.6 بالمئة إلى 32.50 ريال.

* نتائج أعمال الشركة أظهرت هبوط صافي ربحها 87 بالمئة في الربع الثالث من العام إلى 28.3 مليون ريال (7.8 مليون دولار). كانت كيو.إن.بي للخدمات المالية توقعت ربحا صافيا قدره 78.2 مليون ريال.