تراجع أرباح أريد القطرية 51% في الربع/3

الدوحة 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة الاتصالات القطرية "أريد" أن صافي ربح الربع الثالث نزل 51 في المئة أمس الأحد.

وتضررت أرباح الشركة التي تعمل في نحو 12 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا منذ منتصف 2013 جراء خسائر سعر الصرف وهبوط الأرباح في العراق ولكن الأداء القوي في السوق المحلية ساهم في تخفيف تأثير ذلك.

وبعد أن شهدت أرباح أريد فترة من التقلبات أعلنت الشركة التي كانت تحتكر قطاع الاتصالات في قطر في وقت سابق نمو الأرباح على مدى الفصول الأربعة السابقة.

وذكرت أريد في بيان أنها حققت ربحا صافيا 370 مليون ريال في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع أرباح 755.8 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وبلغ متوسط توقعات ثلاثة محللين لأرباح الربع الثالث في استطلاع أجرته رويترز 499.3 مليون ريال .

وبلغت الإيرادات المجمعة 8.35 مليار ريال مقابل 8.16 مليار ريال قبل عام.

وفي قطر ارتفع صافي أرباح أريد في تسعة اشهر اثنين في المئة إلى 1.6 مليار ريال.

في العراق تراجعت أرباح وحدة اسياسل التابعة لأريد 48 في المئة عنها قبل عام إلى 79 مليون ريال.