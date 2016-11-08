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فودافون قطر تقلص خسائرها في الربع/2

Tue Nov 8, 2016 6:56am GMT
 
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8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - سجلت فودافون قطر التابعة لمجموعة فودافون انخفاضا في صافي خسائرها في الربع الثاني وفقا لحسابات رويترز اليوم الثلاثاء.

ومنيت الشركة بخسائر صافية بلغت 63.9 مليون ريال (17.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية عوضا عن بيانات الأرباح الفصلية.

وبلغت خسائر الشركة في الفترة المقابلة من العام الماضي 113.6 مليون ريال في حين توقعت أرقام كابيتال أن تمنى الشركة بخسائر قدرها 94 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء أن صافي خسائرها في نصف عام بلغ 163.5 مليون ريال مقابل 213.5 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

(الدولار = 3.6412 ريال قطري) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 