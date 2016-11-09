صافي ربح البنك الأهلي المتحد البحريني يستقر في الربع/3

دبي 9 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - استقر صافي ربح البنك الأهلي المتحد البحريني العائد للمساهمين في الربع الثالث من العام دون تسجيل تغير يذكر في النتائج التي جرى إعلانها اليوم الأربعاء.

وقال أكبر مصرف في البحرين في بيان إن صافي الربح العائد للمساهمين للأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 140.9 مليون دولار دون تغير عن الفترة المماثلة من 2015.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن يحقق البنك ربحا قدره 129.5 مليون دولار خلال الربع.

وبلغ صافي الدخل من الفائدة 212.3 مليون دولار في الربع الثالث مقارنة مع 213.1 مليون دولار قبل عام.