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بيان: نمو صافي ربح ألمنيوم البحرين 65.1% في الربع/3

Sun Nov 13, 2016 11:34am GMT
 
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دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت ألمنيوم البحرين (ألبا) التي تملك أحد أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم اليوم الأحد عن زيادة 65.1 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وقالت ألبا في بيان إن صافي ربح الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر أيلول بلغ 14.31 مليون دينار (37.96 مليون دولار). ولم تذكر الشركة رقما للفترة المماثلة من العام الماضي.

وحققت ألبا صافي ربح قدره 8.67 مليون دينار في الربع الثالث من 2015 بحسب بيان سابق.

وتوقع سيكو البحرين ربحا قدره 16.90 مليون دينار.

(الدولار= 0.3770 دينار بحريني) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 