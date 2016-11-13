تراجع صافي ربح البركة البحرينية 3.75% في الربع/3
دبي 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أعلنت مجموعة البركة المصرفية البحرينية اليوم الأحد تراجع صافي الربح 3.75 بالمئة في الربع الثالث من العام مع تجنيبها مبالغ أكبر لتغطية القروض الرديئة.
وقال البنك الذي يعمل بأكثر من 12 دولة في بيان أن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 35.04 مليون دولار في الربع الثالث مقابل 36.4 مليون قبل عام.
تتعرض أرباح البنك لضغوط نتيجة زيادة المخصصات الصافية لتقفز إلى 39.16 مليون دولار من 11.04 مليون في نفس الفترة قبل عام.
وقال البنك إنه رفع في أول تسعة أشهر من العام الحالي المخصصات العامة كإجراء وقائي بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية في عدد من الدول التي يعمل فيها فضلا عن حالة الضبابية بالأسواق العالمية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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