ارتفاع أرباح العربية الدولية للفنادق الأردنية 49% في 2016

عمان 12 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة العربية الدولية للفنادق الأردنية اليوم الأحد أن صافي ربحها ارتفع في العام الماضي 49.4 بالمئة إلى 2.93 مليون دينار (4.13 مليون دولار) مقارنة مع 1.96 مليون قبل عام.

وبحسب إفصاح للشركة على موقع البورصة ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية في العام الماضي 21 بالمئة إلى 5.68 مليون دينار.

والعربية الدولية للفنادق من أكبر الشركات السياحية في البلاد وتمتلك حصصا في تسع شركات من بينها ثلاث شركات متخصصة في الفنادق والأعمال السياحية.