أرباح الاتصالات الأردنية ترتفع 12% في 2016

عمان 12 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة الاتصالات الأردنية اليوم الأحد أن صافي ربحها ارتفع في العام الماضي 12.2 بالمئة إلى 18.07 مليون دينار (25.4 مليون دولار) مقارنة مع مستواه قبل عام.