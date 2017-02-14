أرباح الشرق العربي للتأمين الأردنية تهبط 72.5% في 2016

عمان 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة جي آي جي الشرق العربي للتأمين الأردنية اليوم الثلاثاء أن صافي ربح الشركة هبط 72.5 بالمئة العام الماضي إلى 1.2 مليون دينار (1.69 مليون دولار) مقارنة مع 4.37 مليون دينار قبل عام.