نمو أرباح بنك الاتحاد الأردني 1.3% في 2016

عمان 14 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الاتحاد الأردني اليوم الثلاثاء أن صافي ربحه نما 1.3 بالمئة في العام الماضي إلى 29.2 مليون دينار (41.1 مليون دولار) مقارنة مع 28.8 مليون دينار قبل عام.