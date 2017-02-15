أرباح البنك الأهلي الأردني تهبط 72.5% في 2016

عمان 15 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي الأردني اليوم الأربعاء أن صافي ربح البنك هبط 72.5 بالمئة في العام الماضي إلى 6.27 مليون دينار (8.8 مليون دولار) مقارنة مع 22.8 مليون دينار في العام السابق.

وذكر البنك في إفصاح نشره الموقع الإلكتروني للبورصة أن صافي الإيرادات التشغيلية في العام الماضي زاد واحدا بالمئة إلى 107 ملايين دينار مقارنة مع 105.9 مليون دينار في 2015.

ويمتلك بنك بيبلوس 10.4 بالمئة من البنك الأهلي الذي يعمل أيضا في كل من الأراضي الفلسطينية وقبرص.