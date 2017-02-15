أرباح شركة النقليات السياحية الأردنية تقفز 82% في 2016

عمان 15 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة النقليات السياحية (جت) أكبر شركة نقل سياحي وعمومي في الأردن اليوم الأربعاء أن صافي ربحها في 2016 قفز 82.1 بالمئة إلى 1.1 مليون دينار (1.55 مليون دولار) مقارنة مع 604 آلاف دينار قبل عام.