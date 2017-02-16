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أرباح مصفاة البترول الأردنية ترتفع 4.8% في 2016

Thu Feb 16, 2017 8:05am GMT
 
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عمان 16 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج شركة مصفاة البترول الأردنية المزود الرئيسي للمشتقات النفطية في المملكة اليوم الخميس نمو صافي الربح 4.8 بالمئة العام الماضي إلى 32.8 مليون دينار (46.2 مليون دولار) مقارنة مع 31.3 مليون في 2015.

وبحسب إفصاح للشركة نشر بموقع البورصة تراجع صافي الإيرادات التشغيلية 20.7 بالمئة في 2016 إلى 2.06 مليار دينار مقارنة مع 2.6 مليار في العام السابق.

يملك الضمان الاجتماعي الأردني وهو أحد الأذرع الاستثمارية للحكومة حصة أغلبية في الشركة البالغ رأسمالها 100 مليون دينار.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
 