الملكية الأردنية تطلب تمديد مهلة الإفصاح عن نتائج 2016

عمان 16 فبراير شباط (رويترز) - طلبت شركة الخطوط الملكية الأردنية الناقل الرسمي في الأردن اليوم الخميس من هيئة الأوراق المالية تمديد مهلة الإفصاح عن نتائجها للعام الماضي وذلك لعدم استكمالها.

وعزت الملكية الأردنية في إفصاح لها بموقع البورصة تأخرها في الكشف عن نتائجها إلى "بعض البنود المتعلقة بالمفاوضات الجارية مع دائني الشركة ووزارة المالية حول أسعار الفوائد بالديون المعاد جدولتها سابقا وقضايا أخرى تتعلق بفسخ عقود إيجار لبعض الأراضي داخل حرم مطار الملكة علياء الدولي."