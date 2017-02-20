تراجع صافي ربح ناقلات القطرية 2.9% في 2016

دبي 20 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) إحدى كبرى شركات شحن الغاز الطبيعي المسال في العالم اليوم الاثنين تراجع صافي الأرباح السنوية للشركة.

وبلغت أرباح ناقلات 955 مليون ريال (262 مليون دولار) في 2016 مقارنة مع 984 مليون ريال في العام السابق.

وأظهرت حسابات رويترز أن أرباح ناقلات انخفضت في الربع الأخير من العام الماضي إلى 207 ملايين ريال من 226 مليونا قبل عام. وكانت كيو.ان.بي للخدمات المالية توقعت ربحا فصليا قدره 241 مليون ريال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال للسهم انخفاضا من 1.25 ريال عن 2015.

وقالت ناقلات "انخفاض أسعار النفط وزيادة المعروض من مزودي خدمات الشحن كان له الأثر في إضافة أعباء جديدة على أسعار الأصول وأسواق صناعة النقل البحري بشكل عام."