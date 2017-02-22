ملخص-تراجع الأرباح السنوية لمجموعة البركة المصرفية البحرينية
22 فبراير شباط (رويترز) - مجموعة البركة المصرفية البحرينية:
* تحقق 151.5 مليون دولار صافي ربح عائد للمساهمين للسنة المالية مقابل 162.7 مليون دولار في العام السابق.
* مجلس الإدارة يوصي بتوزيعات أرباح نقدية بواقع واحد بالمئة من القيمة الأسمية للسهم وسهم مجاني واحد لكل عشرين سهما لعام 2016 بأكمله.
* صافي الربح العائد للمساهمين في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 35 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق.
* تتوقع المجموعة استمرار تقلبات الأسواق الإقليمية والعالمية في عام 2017.
* إجمالي دخل التشغيل في الربع الأخير بلغ 285 مليون دولار مقابل 262 مليون دولار قبل عام. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)
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