مقدمة 1-أرباح بنك قطر الوطني ترتفع بدعم من نمو الإقراض

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من توم أرنولد

دبي 11 أبريل نيسان (رويترز) - كشف بنك قطر الوطني عن زيادة 12 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام اليوم الثلاثاء بدعم من نمو في خانة العشرات للإقراض بعد استحواذه على فاينانس بنك التركي.

وساهمت صفقة الاستحواذ التي استكملت في يونيو حزيران وبلغت قيمتها 2.7 مليار يورو (2.86 مليار دولار) في تعزيز مركز بنك قطر الوطني كأكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول لكنها عرضته أيضا لديون رديئة في تركيا مع اضطراب اقتصاد البلاد في أعقاب الانقلاب الفاشل العام الماضي.

ونتيجة لذلك سجل بنك قطر الوطني قفزة كبيرة في القروض الرديئة إلى 398.93 مليار ريال (109.6 مليار دولار) في الربع الأول ارتفاعا من 20.12 مليار ريال قبل عام ورفع البنك نسبة الديون المتعثرة إلى 1.8 بالمئة من 1.4 بالمئة.

وسجل بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الخليج والمملوك بنسبة 50 بالمئة للصندوق السيادي جهاز قطر للاستثمار، صافي ربح أفضل من المتوقع بلغ 3.2 مليار ريال في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار.

وتوقع المحللون لدى أرقام كابيتال صافي ربح فصلي قدره ثلاثة مليارات ريال.

ونمت القروض 33 بالمئة على أساس سنوي إلى 536 مليار ريال بينما ارتفعت ودائع العملاء 34 بالمئة إلى 541 مليار ريال.