Sun 6 Aug 2017 | 12:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ارتفاع صافي ربح بنك مسقط 1.1% في الربع/1

Thu Apr 13, 2017 7:13am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك مسقط أكبر بنك عماني ارتفاع صافي ربح الربع الأول من العام 1.1 بالمئة اليوم الخميس مع صعود صافي دخل الفائدة وإيرادات التمويل الإسلامي.

وزاد صافي الربح إلى 44.2 مليون ريال (114.8 مليون دولار) للربع المنتهي في 31 مارس آذار من 43.8 مليون قبل عام.

كانت الخليجية بادر لأسواق المال توقعت ربحا 41.6 مليون ريال في حين توقعت المجموعة المالية هيرميس 45.7 مليون.

ونما صافي القروض والسلف 2.7 بالمئة إلى 7.10 مليار ريال في حين انخفضت الودائع 0.8 بالمئة إلى 7.59 مليار ريال.

وزاد صافي دخل الفائدة 1.5 بالمئة ودخل التمويل الإسلامي 8.2 بالمئة.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)
 