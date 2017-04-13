ارتفاع صافي ربح بنك مسقط 1.1% في الربع/1

دبي 13 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك مسقط أكبر بنك عماني ارتفاع صافي ربح الربع الأول من العام 1.1 بالمئة اليوم الخميس مع صعود صافي دخل الفائدة وإيرادات التمويل الإسلامي.

وزاد صافي الربح إلى 44.2 مليون ريال (114.8 مليون دولار) للربع المنتهي في 31 مارس آذار من 43.8 مليون قبل عام.

كانت الخليجية بادر لأسواق المال توقعت ربحا 41.6 مليون ريال في حين توقعت المجموعة المالية هيرميس 45.7 مليون.

ونما صافي القروض والسلف 2.7 بالمئة إلى 7.10 مليار ريال في حين انخفضت الودائع 0.8 بالمئة إلى 7.59 مليار ريال.

وزاد صافي دخل الفائدة 1.5 بالمئة ودخل التمويل الإسلامي 8.2 بالمئة.