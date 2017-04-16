ارتفاع أرباح الأردن دبي الإسلامي 96% في الربع/1

عمان 16 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج بنك الأردن دبي الإسلامي اليوم الأحد ارتفاع صافي ربحه في الربع الأول من العام 95.6 بالمئة إلى 1.399 مليون دينار (1.97 مليون دولار) مقارنة مع 715 ألف دينار في نفس الفترة من 2016.