انخفاض صافي ربح البنك التجاري القطري 66.7% في الربع/1

دبي 18 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري، ثالث أكبر مصرف في البلاد من حيث الأصول، اليوم الثلاثاء انخفاض صافي ربحه في الربع الأول من العام 66.7 في المئة مع ارتفاع حاد في تكلفة الديون المعدومة.