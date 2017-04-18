Sun 6 Aug 2017 | 12:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

انخفاض أرباح المتحدة للتنمية القطرية 10.8% في الربع/1

Tue Apr 18, 2017 7:47am GMT
 
[-] نص [+]

18 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة المتحدة للتنمية القطرية اليوم الثلاثاء انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول من العام 10.8 في المئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي ربحها انخفض إلى 231 مليون ريال (63.45 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع صافي ربح قدره 259 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

أضافت أن العائد على السهم بلغ 0.65 ريال في الربع الأول مقارنة مع 0.73 ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

(الدولار = ‭‭3.6407 ‬‬ ريال قطري) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 