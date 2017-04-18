انخفاض أرباح المتحدة للتنمية القطرية 10.8% في الربع/1

18 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال التي أعلنتها الشركة المتحدة للتنمية القطرية اليوم الثلاثاء انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول من العام 10.8 في المئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي ربحها انخفض إلى 231 مليون ريال (63.45 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع صافي ربح قدره 259 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

أضافت أن العائد على السهم بلغ 0.65 ريال في الربع الأول مقارنة مع 0.73 ريال في الفترة ذاتها قبل عام.