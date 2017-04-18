مقدمة 1-انخفاض صافي ربح البنك التجاري القطري بسبب الديون المتعثرة

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دبي 18 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن البنك التجاري القطري، ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، اليوم الثلاثاء انخفاض صافي ربحه في الربع الأول من العام 68.3 بالمئة في ظل ارتفاع حاد في مخصصات تغطية القروض المتعثرة.

وقال البنك في بيان إنه حقق صافي ربح عائد للمساهمين قدره 91.2 مليون ريال (25.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع أرباح بقيمة 288.1 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

جاءت الأرقام دون توقعات ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز حيث توقعوا أن تبلغ أرباح‭‭‭ ‬‬‬البنك 209.4 مليون ريال. وحقق البنك أرباحا صافية - بما يشمل الحصص غير المسيطرة - 91.2 مليون ريال قطري في الربع الأول مقارنة مع 274.2 مليون ريال.

وتضرر البنك، الذي انتهي من إصدار حقوق بقيمة 1.5 مليار ريال في الربع الأول، جراء زيادة 84.7 بالمئة في صافي مخصصات القروض والسلف بلغت 478.7 مليون ريال.

وفي العام الماضي رفع البنك حصته في الترنيتيف بنك التركي ليستحوذ عليه بالكامل وله أسهم في البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد الإماراتي.

وأمس الأحد أعلن الأخير هبوط أرباحه الصافية في الربع الأول 38 بالمئة الي 28 مليون درهم (7.6 مليون دولار) رغم هبوط مخصصات انخفاض القيمة 51 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي لبنك قطر التجاري في بيان إن المخصصات ستظل مرتفعة خلال الفصول القليلة المقبلة إذ ان البنك مستمر في حرصة على تجنيب مخصصات مناسبة مقابل دفتر القروض.

وبلغت القروض والسلف 82 مليار ريال في نهاية مارس آذار بزيادة 8.6 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2016. وأضاف البنك أن زيادة الاقراض اتجهت بصفة أساسية لقطاعات الخدمات والاستهلاك والصناعة.

(الدولار = 3.6410 ريال قطري)