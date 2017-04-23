مساهمو الإسكان الأردني يقرون توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية

عمان 23 أبريل نيسان (رويترز) - وافق مساهمو بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني اليوم الأحد على توزيع 0.3 دينار (0.42 دولار) للسهم أرباحا نقدية عن 2016.

وقال البنك في إفصاح له بموقع البورصة إن المساهمين وافقوا أيضا على رفع رأسمال البنك بنسبة 25 بالمئة وبما مقداره 63 مليون دينار عن طريق توزيع أسهم مجانية.

وارتفع صافي ربح بنك الإسكان في العام الماضي خمسة بالمئة إلى 131 مليون دينار مقارنة مع العام السابق.