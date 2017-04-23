Sun 6 Aug 2017 | 12:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مساهمو الإسكان الأردني يقرون توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية

Sun Apr 23, 2017 11:54am GMT
 
[-] نص [+]

عمان 23 أبريل نيسان (رويترز) - وافق مساهمو بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني اليوم الأحد على توزيع 0.3 دينار (0.42 دولار) للسهم أرباحا نقدية عن 2016.

وقال البنك في إفصاح له بموقع البورصة إن المساهمين وافقوا أيضا على رفع رأسمال البنك بنسبة 25 بالمئة وبما مقداره 63 مليون دينار عن طريق توزيع أسهم مجانية.

وارتفع صافي ربح بنك الإسكان في العام الماضي خمسة بالمئة إلى 131 مليون دينار مقارنة مع العام السابق.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
 