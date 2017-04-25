لمحة -سهم مصرف الريان القطري يهبط بعد نتائج الربع/1
0654 جمت -
* أسهم مصرف الريان الإسلامي تتراجع 0.8 بالمئة إلى 41.50 ريال في أول 15 دقيقة من التداولات.
* صافي ربح البنك تراجع 6.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام إلى 510 ملايين ريال قطري (140.1 مليون دولار).
* متوسط تقديرات ثلاثة محللين كان 517.1 مليون ريال.
* السهم يجد دعما فنيا عند مستوى 40 ريالا الذي سجله في أوائل أبريل نيسان.
* المؤشر القطري منخفض 0.4 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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