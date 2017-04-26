ملخص-أرباح أريد القطرية للاتصالات تتراجع 34% في الربع/1

* صافي ربح المجموعة العائد للمساهمين للربع الأول من العام يهبط 34 في المئة إلى 584 مليون ريال.

* الإيرادات ترتفع اثنين في المئة إلى ثمانية مليارات ريال في الربع الأول من 2017.

* صافي الربح في الربع الأول من 2016 استفاد من مكاسب كبيرة من أسعار الصرف بلغت 380 مليون ريال. باستثناء تأثير أسعار الصرف، سجل صافي الربح في الربع الأول من 2017 زيادة ثلاثة في المئة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)