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أرباح حديد الأردن تنخفض 89% في الربع/1

Thu Apr 27, 2017 10:18am GMT
 
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عمان 27 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج شركة حديد الأردن أحد أكبر منتجي الحديد في المملكة اليوم الخميس انخفاض صافي الربح في الربع الأول من العام 89.2 بالمئة إلى نحو 47 ألف دينار (66 ألف دولار) مقارنة مع 436 ألف دينار في ذات الفترة من العام الماضي.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل أخرى في إفصاحها على موقع البورصة مبينة أنها ستوردها عند الانتهاء منها.

تصدر شركة حديد الأردن، التي يبلغ رأسمالها 35 مليون دينار، الحديد الصلب بأنواعه إلى الأسواق المجاورة مثل لبنان والعراق والأراضي الفلسطينية والسعودية.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
 