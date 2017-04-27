خسائر زارة القابضة الأردنية تتراجع 20% في الربع/1

عمان 27 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج زارة القابضة كبرى شركات الاستثمار السياحي في الأردن اليوم الخميس أن خسائرها تراجعت في الربع الأول من العام 20.1 بالمئة إلى 1.62 مليون دينار (2.28 مليون دولار) مقارنة مع خسائر بلغت 2.03 مليون في الفترة نفسها قبل عام.

وبحسب إفصاح للشركة، التي تملك فنادق موفينبيك وجراند حياة وإنتركونتننتال في الأردن، نُشر على موقع البورصة فإن صافي الإيرادات التشغيلية تراجع 19 بالمئة في الربع الأول إلى 1.89 مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016.

يملك رجل الأعمال صبيح المصري حصة أغلبية في زارة بينما يحوز الضمان الاجتماعي الأردني 14.8 بالمئة والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية 13 بالمئة.