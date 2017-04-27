ملخص-بنك عودة اللبناني يسجل ربحا صافيا 110 ملايين دولار في الربع/1
27 أبريل نيسان (رويترز) - بنك عودة اللبناني:
* صافي الربح بلغ 110 ملايين دولار في الربع الأول من السنة.
* ودائع العملاء 36 مليار دولار حتى 31 مارس آذار.
* معدل كفاية رأس المال بموجب معيار بازل 3 بلغ 14.6 بالمئة في 31 مارس آذار.
* صافي دخل التشغيل في الربع الأول 334.1 مليون دولار مقابل 311.8 مليون قبل عام.
* قروض العملاء 17 مليار دولار حتى 31 مارس آذار.
* توقعات الأمد القريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متباينة، مع تدهور آفاق مصدري النفط وتحسن طفيف لآفاق مستوردي الخام.
* الإدارة قررت بيع أنشطة البنك الخاصة بخدمات البطاقات والمدفوعات الإلكترونية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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