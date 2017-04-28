ارتفاع صافي ربح فاينانس بنك التركي إلى 119 مليون دولار في الربع/1
28 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال فاينانس بنك التركي تحقيق صافي ربح قدره 421.8 مليون ليرة (118.74 مليون دولار) في الربع الأول من العام مقارنة مع 162.0 مليون ليرة قبل عام.
وبلغ صافي دخل البنك من الفائدة في الربع الأول 1.34 مليار ليرة مقارنة مع 994.1 مليون ليرة قبل عام.
وحقق البنك صافي دخل من الرسوم والعمولات بلغ 410.2 مليون ليرة في الربع الأول مقارنة مع 319.48 مليون ليرة في الفترة ذاتها قبل عام. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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