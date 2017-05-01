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هبوط أرباح البنك التجاري الأردني 41% في الربع/1

Mon May 1, 2017 7:23am GMT
 
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عمان أول مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك التجاري الأردني اليوم الاثنين أن صافي ربحه انخفض 41 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

وذكر البنك في إفصاح للبورصة أن أرباحه الصافية بلغت 1.28 مليون دينار (1.8 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 2.17 مليون دينار في نفس الفترة من 2016.

وتراجع صافي إيرادات العمولات والفوائد في الربع الأول 1.1 بالمئة إلى 10.65 مليون دينار مقارنة مع 10.77 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويمتلك الضمان الاجتماعي، الذراع الاستثمارية للحكومة، حصة تبلغ نحو 20 بالمئة في التجاري الأردني.

(الدولار = 0.709 دينار) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير عبد المنعم درار)
 