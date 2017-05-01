مقدمة 1-استقرار أرباح البنك العربي الأردني في الربع/1

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عمان أول مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة البنك العربي في الأردن اليوم الاثنين استقرار صافي ربحها في الربع الأول من العام الحالي دون تغير يذكر عن الفترة ذاتها من 2016.

وذكر البنك في بيان صحفي أن أرباح المجموعة بلغت 218.2 مليون دولار في الربع الأول مقارنة مع 218.3 مليون دولار قبل عام.

وأضاف أكبر مصرف في الأردن أن التسهيلات الائتمانية نمت سبعة بالمئة في الربع الأول إلى 24.4 مليار دولار مقارنة مع 23.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وبلغت ودائع العملاء 33 مليار دولار في نهاية الربع الأول.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك في البيان إن هذه النتائج "مؤشر واضح على قوة وفعالية عمل البنك القائم على تنويع الأعمال ومصادر الدخل".

وأضاف "رغم الأوضاع والتحديات الاقتصادية الشائكة الماثلة أمامنا في المدى المنظور فإننا على ثقة من قدرة البنك على التعامل معها بكفاءة وحرفية".

من جانبه قال مدير عام البنك نعمة الصباغ إن هذه النتائج تعكس استمرار وتيرة الأداء القوي للبنك وقدرته على التنافس وتحقيق نمو في الإيرادات.

وأضاف الصباغ أن البنك واصل الاحتفاظ بنسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق المئة بالمئة وذلك دون احتساب قيمة الضمانات كما حافظ البنك على نسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 68.4%.