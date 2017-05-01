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مساهمو الكهرباء الأردنية يقرون توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية

Mon May 1, 2017 8:57am GMT
 
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عمان أول مايو أيار (رويترز) - قالت الكهرباء الأردنية اليوم الاثنين إن مساهمي الشركة وافقوا على توزيع 0.055 دينار (0.077 دولار) للسهم أرباحا نقدية عن 2016.

وأضافت الشركة في افصاح لها بموقع البورصة أن المساهمين أقروا أيضا رسملة 7.85 بالمئة من رأسمال الشركة المكتتب به من الأرباح المدورة وتوزيعه كأسهم مجانية.

انخفض صافي ربح الكهرباء الأردنية في العام الماضي 45.6 بالمئة إلى 12.4 مليون دينار.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
 