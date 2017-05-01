تراجع خسائر الفوسفات الأردنية 5% في الربع/1

عمان أول مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج شركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم الاثنين تراجع خسائر الشركة خمسة بالمئة في الربع الأول من العام إلى 15.4 مليون دينار (21.7 مليون دولار) مقارنة مع خسارة مقدارها 16.2 مليون دينار في ذات الفترة من العام السابق.