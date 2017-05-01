تراجع خسائر الكهرباء الأردنية 48% في الربع/1

عمان أول مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الكهرباء الأردنية اليوم الاثنين تراجع خسائر الشركة في الربع الأول من العام 48 بالمئة إلى 3.8 مليون دينار (5.35 مليون دولار) مقارنة مع خسائر بلغت 7.3 ملايين دينار في نفس الفترة من العام السابق.