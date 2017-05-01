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خسائر الملكية الأردنية تقفز إلى 26.2 مليون دينار في الربع/1

Mon May 1, 2017 1:01pm GMT
 
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عمان أول مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الخطوط الملكية الأردنية اليوم الاثنين ارتفاع خسائر الشركة في الربع الأول من العام إلى 26.2 مليون دينار (36.9 مليون دولار) مقارنة مع 7.3 مليون في نفس الفترة قبل عام.

وبحسب البيانات المالية للشركة فقد انخفضت الإيرادات في الربع الأول عشرة بالمئة إلى 126 مليون دينار مقارنة مع 140 مليون دينار في ذات الفترة العام الماضي.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
 