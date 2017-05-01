خسائر الملكية الأردنية تقفز إلى 26.2 مليون دينار في الربع/1

عمان أول مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج الخطوط الملكية الأردنية اليوم الاثنين ارتفاع خسائر الشركة في الربع الأول من العام إلى 26.2 مليون دينار (36.9 مليون دولار) مقارنة مع 7.3 مليون في نفس الفترة قبل عام.