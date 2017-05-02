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تراجع أرباح البنك الأردني الكويتي 3.6% في الربع/1

Tue May 2, 2017 7:07am GMT
 
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عمان 2 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأردني الكويتي اليوم الثلاثاء أن صافي ربحه تراجع 3.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

وقال البنك في إفصاح للبورصة إنه حقق ربحا صافيا قدره 7.74 مليون دينار (10.9 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 8.03 مليون دينار في نفس الفترة قبل عام.

وبحسب إفصاح البنك الذي يملك بنك برقان الكويتي حصة الأغلبية فيه، بلغ إجمالي الدخل في الربع الأول 29.4 مليون دينار بانخفاض طفيف عن العام السابق حين بلغ 29.5 مليون دينار.

(الدولار = 0.709 دينار) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير عبد المنعم درار)
 