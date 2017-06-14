Sun 6 Aug 2017 | 12:26 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

أرباح ممتلكات البحرين ترتفع 140% في 2016

Wed Jun 14, 2017 10:20am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 14 يونيو حزيران (رويترز) - أعلن صندوق الثروة السيادي البحريني ممتلكات اليوم الأربعاء عن ارتفاع نسبته 140 بالمئة في صافي ربح 2016.

وبلغ صافي الربح 68.9 مليون دينار (182.69 مليون دولار) في 2016 ارتفاعا من 28.7 مليون دينار في العام السابق وذلك نظرا لتعديل في قيمة بند الشهرة لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عام 2015 بقيمة إجمالية 583 مليون دولار نتيجة لانخفاض أسعار الألومنيوم.

لدى الصندوق بحسب موقعه على الانترنت حصص في أكثر من 50 شركة في قطاعات من بينها الصناعات التحويلية والخدمات والخدمات المالية والسياحة والاتصالات والعقارات واللوجيستيات والقطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية.

(الدولار = 0.3772 دينار بحريني) (تغطية صحفية هديل الصايغ وسعيد أزهر - إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 