مقدمة 1-الرئيس التنفيذي: ممتلكات البحرين لديها صفقات جديدة تصل إلى 300 مليون دولار

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من سعيد أزهر وهديل الصايغ

دبي 14 يونيو حزيران (رويترز) - قال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادية البحريني، إن ممتلكات لديها صفقات جديدة بنحو 200 مليون إلى 300 مليون دولار وتتطلع إلى فرص استثمارية في الولايات المتحدة والسعودية.

ويحوز الصندوق حصص الحكومة في شركات بحرينية من بينها ألمنيوم البحرين (ألبا) والبحرين للاتصالات (بتلكو) إضافة إلى محفظة تقدر قيمتها بما يزيد على عشرة مليارات دولار.

وقال الكوهجي في مقابلة عبر الهاتف مع رويترز اليوم الأربعاء "نحن واثقون جدا في الاستثمار بسوق الولايات المتحدة.

"نتطلع إلى بعض فرص الأعمال للاستثمار في سوق السعودية. نهتم بقطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات."

وأعلنت ممتلكات اليوم الأربعاء تحقيق زيادة بلغت 140 في المئة في صافي الربح السنوي عزاها الكوهجي إلى هبوط كبير في مخصصات خفض القيمة.

وبلغ صافي ربح ممتلكات 68.9 مليون دينار (183 مليون دولار) في 2016 ارتفاعا من 28.7 مليون دينار في العام السابق حيث تضررت الأرباح نظرا لتعديل في قيمة بند الشهرة لشركة ألبا نتيجة لانخفاض أسعار الألومنيوم.