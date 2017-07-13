ملخص-تراجع أرباح بنك مسقط في النصف/1

13 يوليو تموز (رويترز) - بنك مسقط:

* صافي ربح النصف الأول من العام 84.3 مليون ريال مقارنة مع 90.5 مليون ريال قبل سنة.

* صافي دخل الفائدة 125.6 مليون ريال في النصف الأول مقارنة مع 124.4 مليون ريال قبل عام.

* ودائع العملاء 6.57 مليار ريال في 30 يونيو حزيران بانخفاض 4.9 بالمئة على أساس سنوي.