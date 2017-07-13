زيادة مبيعات بيجو في إيران تعوض تراجعات الصين وأوروبا

باريس 13 يوليو تموز (رويترز) - قالت مجموعة بي.اس.ايه لصناعة السيارات إن مبيعاتها في النصف الأول من العام انخفضت في أوروبا وواصلت تراجعها في الصين لكن عودة الشركة الفرنسية إلى السوق الإيرانية أبقت أرقام مبيعاتها العالمية في النطاق الإيجابي حيث زادت المبيعات إجمالا 2.3 بالمئة.

واتفقت الشركة المصنعة لسيارات بيجو وسيتروين ودي.اس على شراء أوبل من جنرال موتورز في اتفاق من المقرر إتمامه في العام الحالي.

ووصلت مبيعات الشركة إلى 1.58 مليون سيارة على مستوى العالم في الفترة بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران ارتفاعا من 1.54 مليون سيارة في الفترة نفسها من العام السابق.

غير أن تراجع مبيعات المجموعة في الصين استمر حيث هوت 49 بالمئة أخرى إلى 152 ألفا و380 سيارة فقط وانخفضت مبيعات علامة سيتروين 63 بالمئة.

هذا الانخفاض المستمر دفع الشركة لإجراء تغييرات في الإدارة والتوزيع في حين تعهد الرئيس التنفيذي كارلوس تافاريس بتسريع إنتاج المزيد من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وقالت ليندا جاكسون رئيسة علامة سيتروين في بيان للشركة "خارج الصين، حيث نعيد هيكلة شبكتنا، ترتفع المبيعات العالمية لسيتروين".

وفي أوروبا، موطن مجموعة بي.اس.ايه وأكبر سوق لها، انخفضت المبيعات 1.9 بالمئة إلى 1.04 مليون سيارة ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض حاد في مبيعات العلامة التجارية الفاخرة دي.اس التي هوت 45 بالمئة.

غير أن إيران كانت علامة مضيئة في أرقام مبيعات النصف الأول.

وساهم استئناف مبيعات مجموعة بي.اس.ايه رسميا في إيران في زيادة تسليماتها بالشرق الأوسط وأفريقيا لأكثر من ثلاثة أمثالها إلى 277 ألفا و971 سيارة.