مقدمة 1-استقرار أرباح مصرف الريان القطري في الربع/2

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دبي 17 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية لمصرف الريان، ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية، اليوم الاثنين استقرار صافي ربح البنك في الربع الثاني من العام بما يتماشى مع توقعات المحللين.

ومصرف الريان ثاني بنك قطري كبير يعلن نتائجه المالية منذ قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو حزيران وفرضت عقوبات اقتصادية على الدوحة.

وفي الأسبوع الماضي أظهرت نتائج أعمال بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج، زيادة تقارب 3.6 في المئة في صافي ربح الربع الثاني.

وأدت الأزمة إلى شح السيولة في سوق النقد في قطر ودفعت بعض البنوك الأجنبية إلى تقليص أعمالها الجديدة مع الدوحة.

ولم يذكر مصرف الريان شيئا عن الأزمة في بيانه المالي.

وارتفعت ودائع العملاء في مصرف الريان إلى 61.21 مليار ريال بنهاية يونيو حزيران بزيادة 5.9 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وهبطت الودائع ثلاثة في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي.

وبلغ صافي ربح مصرف الريان في الربع الثاني 509.7 مليون ريال (138.5 مليون دولار) مقارنة مع 505.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وفقا لما أظهرته حسابات رويترز من واقع البيانات المالية للبنك. ولا يعلن المصرف أرقاما فصلية.