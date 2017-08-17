أدوية الحكمة تتوقع إيرادات 2017 عند الحد الأدنى للتوقعات

17 أغسطس آب (رويترز) - قالت أدوية الحكمة اليوم الخميس إنها تتوقع أن تبلغ إيرادات عام 2017 الحد الأدنى لتوقعاتها بعد أن أضر تزايد المنافسة في أنشطة الأدوية النوعية بالأسعار والأحجام.

وقالت الشركة التي مقرها الأردن، وتعمل في تصنيع وتسويق عقاقير ذات علامات تجارية وأخرى نوعية لا تحمل علامات تجارية وأدوية الحقن، إنها تتوقع حاليا أن تبلغ إيرادات 2017 نحو ملياري دولار أي عند الحد الأدنى لتوقعاتها السابقة بين ملياري دولار و2.1 مليار دولار.

وخفضت أدوية الحكمة المدرجة في بورصة لندن في مايو أيار توقعاتها للمرة الأولى إلى نطاق بين ملياري دولار و2.1 مليار دولار من 2.2 مليار دولار لكن دون أخذ تغيرات سعر الصرف في الحسبان.

وخفضت أدوية الحكمة توقعاتها لإيرادات العام بأكمله من أنشطتها للأدوية النوعية للمرة الثانية إلى نحو 620 مليون دولار في 2017 من توقعاتها السابقة البالغة 670 مليون دولار. وكانت التوقعات الأولية لأدوية الحكمة تبلغ 800 مليون دولار.

وقالت الشركة في مايو أيار إن الجهات التنظيمية الأمريكية قررت عدم الموافقة على نسختها النوعية من العقار أدفير الشهير الذي تنتجه جلاكسو سميثكلاين لعلاج الرئة بسبب مشكلات ”كبيرة“ في التطبيق.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة ارتفاع إيراداتها واحدا بالمئة إلى 895 مليون دولار في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو حزيران في حين بلغت أرباحها من العمليات الأساسية 176 مليون دولار بما يتماشي مع أرقام العام الماضي. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)