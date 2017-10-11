حسابات لرويترز: ارتفاع أرباح بنك قطر الوطني 7% في الربع/3

دبي 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز اليوم الأربعاء أن بنك قطر الوطني، أكبر البنوك الخليجية، حقق زيادة سبعة بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وتفيد الحسابات التي أجرتها رويترز في غياب تفاصيل الأرباح الفصلية أن البنك حقق صافي ربح قدره 3.65 مليار ريال (مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول.

وأظهرت نتائج أعمال البنك أنه حقق صافي ربح قدره 10.3 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام بارتفاع ستة بالمئة.