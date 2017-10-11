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#OME Company Results
11 تشرين الأول أكتوبر 2017 / 11:29 / بعد 4 أيام

حسابات لرويترز: ارتفاع أرباح بنك قطر الوطني 7% في الربع/3

صحفيو رويترز

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دبي 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز اليوم الأربعاء أن بنك قطر الوطني، أكبر البنوك الخليجية، حقق زيادة سبعة بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وتفيد الحسابات التي أجرتها رويترز في غياب تفاصيل الأرباح الفصلية أن البنك حقق صافي ربح قدره 3.65 مليار ريال (مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول.

وأظهرت نتائج أعمال البنك أنه حقق صافي ربح قدره 10.3 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام بارتفاع ستة بالمئة.

الدولار = 3.6415 ريال قطري إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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